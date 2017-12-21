رامز جلال يقدم شخصية فتاة بفيلمه الجديد

بعد عامين من الغياب عن #السينما، يعود الفنان رامز جلال بفيلم جديد يحمل اسم "رغدة متوحشة"، يفاجئ الجمهور من خلاله بتقديم شخصية فتاة.

#الفيلم الذي يشارك في بطولته ريهام حجاج وبيومي فؤاد وأحمد فتحي، طرح #رامز_جلال إعلانه الأول من خلال حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، ليشاهد الجمهور جانبا من الشخصية التي يقدمها. وذلك بعدما ظهر في صورة الفتاة على الملصق الخاص بالعمل، فيما احتوى الإعلان على بعض المشاهد التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، خاصة أن الفيلم يدور حول "إسماعيل" الذي يعمل بإحدى مراكز التجميل، وحينما يعلم أن هناك مخرج إعلانات يبحث عن وجه جديد.

ويقرر رامز الظهور بشخصية فتاة اسمها "رغدة" من أجل الحصول على الدور، وهو ما ينجح فيه بالفعل قبل أن ينكشف أمره، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث.

رامز جلال وجد دعما من قبل زميله أحمد حلمي، وذلك بعدما قام الأخير بنشر ملصق الفيلم من خلال حسابه الرسمي على موقع #تويتر، وعلق عليه قائلا: "مبروك يا رامز.. ويا رب بالتوفيق والنجاح وان شاء الله تحقق كل رغداتك"، وذلك في إشارة إلى اسم الفيلم "رغدة متوحشة".

ورد عليه رامز جلال من خلال تغريدة قال فيها "مردودالك في الأفلام يا أبو سليم ومانتحرمش منك"، كما كشف رامز جلال عن رغبته في مشاركة حلمي التمثيل، قائلا: "وعايز أقولك إن أول رغدة ليا إني أمثل معاك".