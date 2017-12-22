تكريم منى زكي بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على الفنانة المصرية منى زكي من أجل تكريمها في الدورة الثانية من المهرجان، التي تنطلق فعالياتها في العشرين من شهر فبراير المقبل.

ليأتي التكريم في الدورة التي تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بو حريد، وهو ما دفع منى زكي للتعبير عن سعادتها بهذا التكريم، الذي يأتي من مهرجان متخصص في أفلام المرأة، كما أن الدورة تحمل اسم رمز نسائي عربي كبير.

فيما أكدت أميرة عاطف أمين عام المهرجان أن تكريم منى زكي يأتي بسبب إسهامها الكبير على الشاشة منذ بداية مشوارها الفني، معتبرة أنها نموذج للفنانة الموهوبة التي برعت في تجسيد مختلف الشخصيات.

وأوضحت أمين عام المهرجان أن منى زكي تناولت قضايا المرأة في الكثير من أفلامها، وجسدت معاناة شرائح مختلفة من النساء في العديد من أعمالها، والتي كان من بينها "احكي يا شهرزاد" و"تيمور وشفيقة" و"سهر الليالي".

ويأتي تكريم منى زكي في الدورة الثانية من المهرجان، بعدما كانت الفنانة نجلاء فتحي هي المكرمة في أولى دورات المهرجان، الذي ترأسه الفنانة إلهام شاهين.