قصة الطفلة المصرية التي غنت لنجاة وأشعلت "ذا فويس كيدز"

أشرقت أحمد طفلة مصرية صغيرة غنت أغنية "أما براوة" للمطربة الكبيرة نجاة في برنامج" #ذا_فويس_كيدز " على شاشة "أم بي سي " وأبهرت أعضاء لجنة التحكيم، كما خطفت إعجاب مشاهدي البرنامج في مصر والعالم العربي.

أشرقت تبلغ من العمر 10 سنوات، من مواليد منطقة غيط العنب محافظة الإسكندرية، وتدرس في الصف الرابع ابتدائي، بدأت الغناء منذ عامين فقط، واشتهرت في مدينة الثغر بأنها أصغر مطربة.

ويقول والدها أحمد سعد السكندري لـ"العربية.نت" الذي يعمل ملحناً ومطرباً، إنه اكتشف موهبة الغناء والصوت الجميل في ابنته #أشرقت ، عندما كان عمرها 3 سنوات، ولم يعير الأمر اهتماما وقتها لصغر سنها، لكنها عندما وصلت لسن التاسعة فوجئ بها تؤدي مقطعا كان يقوم بتلحينه بصورة رائعة، فقرر الاهتمام بموهبة ابنته وصقلها خاصة بعدما نصحه الجيران والأصدقاء بذلك، بعدما سمعوها وتأكدوا من حلاوة صوتها وعذوبته.

وقال إن ابنته ورثت حلاوة الصوت منه، كما أن ابنه الأكبر زياد الطالب في الثانوية العامة يتمتع بصوت جميل أيضا، مضيفا أنه ألحق ابنته بقصر التذوق بسيدي جابر لصقل موهبتها، وعهد بها للمايسترو محمود أبو زيد، ثم تولى هو تدريبها وصقل مهارتها وموهبتها، وبدأ في تدريبها على أداء المقاطع الغنائية الصعبة لكبار المطربين مثل عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم ووردة ونجاة الصغيرة.

وأضاف أن أشرقت غنت واحدة من أصعب الأغنيات التي ترهق أي مطرب وهي أغنية "القدس عربية" حيث أدتها في الإسكندرية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وسفير فلسطين بمصر وقائد القوات البحرية المصرية، وفور انتهائها وقف جميع الحضور في الصف الأول من المسرح الذي يجلس فيه الرئيس الفلسطيني وظلوا يصفقون لها ويحيونها لفترة طويلة.

المطرب السكندري يتمنى أن تصبح ابنته مطربة كبيرة، وأن تكون لها شخصيتها الفنية المستقلة، التي تنفرد بها، مؤكدا أنه يحلم أن يراها خير سفيرة للفن المصري والعربي عموما.