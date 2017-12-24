ماريا كاري ستغني في تايمز سكوير بعد فشل العام الماضي

أعلنت نجمة الغناء الأميركية، #ماريا_كاري، أنها ستغني مجدداً في تايمز سكوير بعد 365 يوما على أدائها الفاشل في الساحة النيويوركية الشهيرة.

وعانت النجمة الكبيرة العام الماضي خلال الانتقال إلى السنة الجديدة من مشاكل تقنية عدة على المسرح قبيل إنزال الكرة البلورية الشهيرة أمام نحو مليون شخص. فكان ثمة فارق بين صوتها والموسيقى ومشاكل في الميكروفون ما أدى إلى التأثير كثيرا على المغنية التي توقفت عن الغناء فيما واصل راقصوها خطواتهم. وتسبب لها هذا الموقف المحرج بوابل من التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المغنية في بيان مشترك مع شركة المنتج ديك كلارك المسؤولة عن عرض رأس السنة: "كلنا متفقون على أن الأمور لم تسر على ما يرام العام الماضي".

وأضافت: "نحن سعداء بالمضي قدما وتقديم ليلة رائعة من الموسيقى والترفيه".

وفي حفلة رأس السنة التي ستقام في أشهر ساحات نيويورك سيغني ايضا نيك جوناس وكاميلا كابيو.