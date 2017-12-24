هؤلاء النجوم يفتتحون سباق السينما بالعام الجديد

أيام قليلة وينتهي العام الجاري، الذي شهد تنافس عشرات الأعمال في دور العرض السينمائية، وتحقيق أرقام قياسية على مستوى إيرادات شباك التذاكر، في ظل المنافسة الشديدة بين فيلمي "هروب اضطراري" لأحمد السقا و"الخلية" لأحمد عز، بعدما كسر الثنائي حاجز الـ 50 مليون جنيه.

وقبل أيام من بدء العام الجديد، يستعد عدد من النجوم للمنافسة السينمائية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وموسم إجازة منتصف العام الدراسي، والبداية مع طلعت زكريا الذي يعود للسينما بفيلمه " #حليمو.. أسطورة الشواطئ".

الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي حول حليمو الذي يعمل كمنقذ بحري ولكنه لا يجيد السباحة، ما يتسبب في العديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث، وتشاركه البطولة ريم البارودي وبيومي فؤاد ودينا.

وقرر منتج العمل طرحه بدور العرض في الـ 27 من الشهر الجاري، من أجل افتتاح السباق، رغم ما شهده العمل من اعتراض بعض أبطاله على ظهورهم بملصق الفيلم وأعلنوا تبرؤهم منه.

"عقدة الخواجه"

ومن جانبه أعلن الفنان حسن الرداد عن مشاركته في السباق السينمائي بفيلمه الجديد " #عقدة_الخواجه" الذي تشاركه بطولته هنا الزاهد، وهو من تأليف هشام ماجد وشيكو وتولى الإخراج بيتر ميمي.

وطرح الرداد الملصق الخاص بالفيلم من خلال حسابه على "إنستغرام"، مشيرا إلى كونه سيطرح بدور العرض في الـ 10 من يناير/كانون الثاني المقبل، وتدور الأحداث حول شاب ينتمي للطبقة المتوسطة، وتجمعه الأحداث بفتاة ليتورطا معا في مغامرة تسيطر عليها الكوميديا.

"رغدة متوحشة"

ومن جديد يعود رامز جلال إلى السينما بفكرة مجنونة، مثلما يظهر في برامجه التي تحقق نجاحا على المستوى الجماهيري، حيث يقدم فيلم " #رغدة_متوحشة" الذي يظهر من خلال الملصق الخاص به في صورة فتاة، ويقدم في أحداثه دور شاب يعمل بمركز للتجميل، وحينما يعلم أن هناك مخرجا يبحث عن وجه جديد، يقرر التنكر في شكل فتاة اسمها "رغدة" ويحصل على الدور.

كل هذه الأحداث تدور في إطار كوميدي يتناول العديد من الظواهر من بينها ظاهرة التحرش، وهو ما يظهر بوضوح في الإعلان الأول للفيلم الذي طرح قبل أيام.

"خلاويص"

وبعد النجاح الذي حققه أحمد عيد في آخر أفلامه "ياباني أصلي" يعود هذا العام بفيلم جديد يحمل اسم " #خلاويص"، أعلن عن طرحه بدور العرض في شهر يناير المقبل.

وطرح عيد الملصق الخاص بالفيلم الذي يحمل اسم لعبة اعتاد الجميع على لعبها قبل سنوات، وهو ما تحدث عن كونه يحمل مفتاحا خاصا بالأحداث، ويظهر عيد هو ونجله في الأحداث على الملصق وهما يرتديان الزي الخاص بالسجن.

وتعود آيتن عامر لمشاركة عيد بطولة الفيلم بعدما شاركا معا في فيلم "رامي الاعتصامي"، كما يشارك في البطولة محسن منصور وسامي مغاوري وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

"طلق صناعي"

ورغم الإشادة التي تلقاها فيلم " #طلق_صناعي" لحورية فرغلي وماجد الكدواني بمهرجان دبي السينمائي الدولي، إلا أن العمل يواجه أزمة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بمصر.

وترفض الرقابة التصريح بعرض الفيلم، وترى أنه متأثر بشكل كبير بفيلم "الإرهاب والكباب" الذي عرض قبل سنوات وقام ببطولته عادل إمام.

الفيلم الذي قام بتأليفه الأخوة خالد ومحمد وشيرين دياب، من المقرر عرضه في الثالث من شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه حول محاولة الثنائي ماجد الكدواني وزوجته حورية فرغلي الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يفشلان فيه ما يضطر الزوج إلى اختطاف السفارة كي تلد زوجته بداخلها ويحصل ابنه على الجنسية.

ومن بين الأفلام التي تحاول اللحاق بالسباق فيلم "البدلة" الذي يجمع في بطولته تامر حسني وأكرم حسني، وكذلك فيلم "اطلعولي بره" لكريم محمود عبد العزيز.