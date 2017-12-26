لماذا اعتذر والد طفلة "ذا فويس كيدز" لكاظم الساهر؟

اهتمام كبير نالته الطفلة المصرية أشرقت أحمد، التي ظهرت في الحلقة الرابعة من برنامج "ذا فويس كيدز"، واستطاعت بموهبتها أن تدفع الحكام إلى الالتفات إليها، قبل أن تختار في النهاية تامر حسني.

أشرقت التي تبلغ من العمر 10 سنوات قدمت أغنية "أما براوة" لنجاة الصغيرة، وتفاعل معها الجمهور ولجنة التحكيم بشدة، وكانت لديهم الرغبة في ضمها إلى فرقهم.

إلا أن الفنان كاظم الساهر لاحظ خلال الحلقة، أن والد الطفلة المصرية دفعها لاختيار تامر حسني من أجل الانضمام إلى فريقه، وهو ما علق عليه كاظم الساهر وأكد لوالدها أنه رآه وهو يخبرها باختيار تامر.

ذلك الأمر الذي دفع المطرب أحمد سعد السكندري والد الطفلة أشرقت إلى تقديم اعتذاره للفنان كاظم الساهر، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "أعتذر لكل عشاق كاظم الساهر وأنا أولهم عن الإحراج الذي تسببت له فيه عن غير قصد".

وكشف والد الطفلة عن لقائه بكاظم الساهر في كواليس البرنامج وتوجيه الاعتذار بشكل شخصي، حيث أكمل قائلا "أحب أعرفكم إنني تقابلت مع القيصر بعد ذلك واعتذرت له شخصيا وكان متفهما وجميلا وفنانا عظيما كعادته".