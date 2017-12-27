عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر" على "mbc مصر"

حالة من الترقب يعيشها جمهور عروض "مسرح مصر" التي يقدمها أشرف عبدالباقي وفرقته المسرحية، وتعرض تلفزيونياً عبر شاشة "MBC مصر"، وذلك استعداداً لعروض الموسم الثالث التي تم الإعلان عن عرضها خلال الفترة المقبلة للجمهور.

ما دفع الفنان أشرف عبدالباقي للتعبير عن سعادته بانتظار وترقب الجمهور لعروض الموسم الثالث، مؤكداً أن أعضاء الفريق بذلوا جهداً كبيراً كي تخرج العروض في أفضل شكل لها، معرباً عن أمنيته في أن يحقق الموسم الجديد نفس النجاح الذي تحقق في الموسمين الماضيين، خاصة أن هناك جنودا مجهولين يقفون خلف الستار ولهم دور كبير في نجاح العروض.

فيما اعتبر المنتج صادق الصباح أن اجتهاد فريق العمل جعل عروض مسرح مصر تمثل حالة من المتعة الأسبوعية والبهجة للجمهور المصري والعربي، مؤكدا أنهم وفروا كل عوامل الدعم والمساندة كي تنجح هذه العروض، وهو ما سيظهر على الشاشة.

ومن جانبه أكد مؤلف ومخرج العروض نادر صلاح الدين أن هذه التجربة ساهمت في عودة الجمهور إلى المسرح، مشيراً إلى أن المواضيع التي تقدم تعتمد على نقل الأحداث الجارية، معرباً عن أمنيته في أن يكون الموسم الجديد أكثر نجاحا.

عروض مسرح مصر التي عرض إعلان الموسم الثالث منها يشارك في بطولتها عدد كبير من الأسماء التي صارت تحقق نجاحات على مستوى السينما والتلفزيون، حيث يتواجد علي ربيع ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وأوس وأوس وويزو وحمدي الميرغني وكذلك باقي أعضاء الفريق.