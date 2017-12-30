لماذا قال خالد عبدالرحمن لجمهوره بالرياض "صدري تعبان"؟

أسعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، عشاقه بإطلالته على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في آخر حفلات العاصمة في (2017)، وافتتح "مخاوي الليل" وصلته الغنائية بأغنية "ليتك لعيني قريبة" التي طرحها باسم "لك خافقي" عام 1991 في البوم "انتظرته" هتف بعدها الجمهور باسمه "خالد.. خالد"، وقدم بعدها أغنية لأول مرة على المسرح بعنوان "حكم القدر"، وسط تفاعل المحبين الذين قال لهم:" الليلة تفاعلكم تفاعل نجوم.. أنتم النجوم الليلة"، ومن ثم أعاد الجمهور إلى أجواء رائعة "رعش قلبي" ثم غنى "أهلاً هلابك" من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، و"جمعت الشوق" من كلمات الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وأطرب خالد أحبابه والرقم الصعب في مشواره بـ"ليل التجافي" وألهب مشاعرهم بـ"وين إنت قبل اللي مضى من سنيني"، وبعدها دوزن أوتار عوده ليغني "يمر الوقت" و "قضى ليل الهوى طلابه" وسط تصفيق المدرج.

واعتذر خالد لجمهوره عن تقديم أغنية "العطا" وعلى متاعب صوته بسبب آلام الصدر نتيجة البرد وقال لهم: "ألتمس منكم العذر والله إني مشارك وصدري تعبان من البرد فاعذروني لو قصرت بس الله يحفظكم ويزيل عنكم كل مكروه إن شاء الله"، وكان لسان حال الجمهور المنتشي يعبر بـ" ليه العذر.. دام الهوى ماله على قولك عذر" وأسمعوه بأصواتهم "وش تنتظر يا محرق القلب بالنار".

خالد قدم الأغنية الشهيرة "حبيبتي لا من غديتي" من كلمات الشاعر الراحل طلال الرشيد، وأدى بعدها "فكري وروحي"، واختتم الحفلة الثانية له في الرياض بأغنية "من عذابي" كلمات الأمير خالد الفيصل.

ورغم آلام خالد التي انعكست على صوته إلا أن كاريزما حضوره وإحساسه كانت كافية لنشوة جمهوره الذي جدد ذكرياته مع أغنيات "أبو نايف" التي كانت تصنع سعادتهم وتشكل وجدانهم خاصة في مرحلة التسعينات التي شهدت علو نجمه كفنان وقدم من تلك المرحلة المهمة 7 أغنيات.

يذكر أن الفرقة الموسيقية في الحفلة التي كانت بتنظيم "روتانا" ودعم هيئة الترفيه كانت بقيادة المايسترو مدحت خميس.