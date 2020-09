إيرادات "حرب النجوم" تتخطى المليار دولار بـ3 أسابيع

تخطت إيرادات فيلم "Star Wars: The Last Jedi" أحدث أفلام سلسلة حرب النجوم الشهيرة حاجز المليار دولار عالمياً في أقل من 3 أسابيع.

ووصلت إيرادات الفيلم على مستوى العالم إلى 120.4 مليون دولار خلال عطلة رأس السنة، من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، حيث حصد 52.4 مليون دولار داخل الولايات المتحدة و68 مليون دولار خارجها.

وبذلك يصبح الفيلم الذي أنتجته شركة "ديزني-لوكاس فيلم" رابع فيلم تتجاوز إيراداته المليار دولار حول العالم في 2017 إلى جانب أفلام "Beauty and the Beast" أو "الجميلة والوحش" الذي حقق 1.26 مليار دولار و"The Fate of the Furious" الذي حصد 1.24 مليار دولار.

و"Despicable Me 3" الذي بلغت إيراداته 1.03 مليار دولار.