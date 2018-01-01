زينة تحصل على حكم نهائي بخلع أحمد عز

فصل جديد من فصول الأزمة الخاصة بالفنان أحمد عز وزينة كتب في الساعات الأخيرة من عام 2017، بعدما حصلت زينة على حكم نهائي بخلع أحمد عز.

وذلك حسبما أعلنته الصفحة الرسمية لزينة عبر "فيسبوك"، لتؤكد أنها حصلت في الجلسة المسائية لمحكمة الأسرة بمدينة نصر يوم الأحد، على حكم نهائي بخلع الفنان أحمد عز.

خاصة وأن زينة تقدم محاميها بطلب للمحكمة من أجل تطليق موكلته بالخلع، بعدما تم إثبات الزواج بينهما، ليأتي الحكم النهائي لصالح الفنانة زينة.

ومع انطلاق العام الجديد تدخل الأزمة المثارة منذ سنوات بين أحمد عز وزينة مرحلة جديدة، في ظل الدعاوى القضائية المتبادلة بين الثنائي.