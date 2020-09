كاتي بيري من أبوظبي: تغمرني سعادة عارمة لرؤيتكم

ألهبت المغنية العالمية، كاتي بيري، حماس الجمهور الذي احتشد في ميدان دو بجزيرة ياس، للاستمتاع بحفل "رأس السنة" المقدم من "دو لايف" وبتنظيم "فلاش للترفيه" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة وجزيرة ياس. وقد تخلل الحفل، الذي صممته كاتي خصيصاً لدولة الإمارات، عروض مميزة للألعاب النارية، التي أضاءت سماء العاصمة.

وعبرت كاتي، قبل الحفل، عن حماسها الشديد لإحياء ذلك الحفل في أبوظبي، قائلةً: "تغمرني السعادة البالغة من رؤيتكم مجدداً وتقديم أول حفل ليّ في أبوظبي. فلا شك أن هذا الحفل يمثل خير بداية لاستقبال العام الجديد!"

وقدمت النجمة العالمية كاتي عرضاً لا ينسى خلال الحفل وقد تفاعل الجمهور، من مختلف الأعمار، معها منذ لحظة دخولها المميزة على خشبة المسرح وأدائها لأغنية "Dark Horse" وقد أضافت المؤثرات الخاصة وعروض الليزر والفيديو الحي أجواءً ساحرة استثنائية مثلت أفضل نهاية لعام مليء بالفعاليات الترفيهية في أبوظبي.

وأشعلت كاتي المسرح بطريقتها الخاصة التي أثارت حماس الجمهور الذين تمايلوا مع إيقاعات الموسيقى مرددين معها أغانيها، مثل "Chained to the Rhythm" و "Hot n Cold" و"Dark Horse " و"Thinking of You " و"Swish Swish".