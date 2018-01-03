إليسا تخرج عن صمتها.. وترد على فيديو رأس السنة المسيء

خرجت المغنية اللبنانية إليسا أخيراً عن صمتها بعد حملة شعواء طالتها إثر انتشار فيديو لها من حفلة ليلة رأس السنة، بدت فيه وكأنها تتهرب من التقاط صورة مع إحدى المعجبات.

وكتبت الثلاثاء في تغريدة على حسابها على تويتر باللغة الإنجليزية: "فيما يتعلق بالفيديو الذي أخذ كثيرا من وقت الناس، جمهوري يدرك تماماً احترامي له وموقفي تجاهه، لا أكثر ولا أقل".

Regarding the video that is taking so much time from people who are so free these two days, my fans know my respect to them, and my attitude towards them. Nothing more nothing less — Elissa (@elissakh) January 2, 2018

وبما يشبه الرد غير المباشر أيضاً على ما لحق بها من افتراءات نشرت الفنانة اللبنانية فيديو من حفلة رأس السنة أيضاَ لطفل صعد إلى المسرح لتحيتها، فما كان منها إلى أن انحنت طابعة قبلة على خده.

يذكر أن مقطع الفيديو كان أثار استياء واسعاً بين المهتمين بالفن على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب امتناع إليسا عن التصوير مع سيدة في حفلة رأس السنة بدبي بأسلوب وصف من قبل الجمهور بأنه يدل على "الغطرسة والغرور".

وظهر في المقطع المتداول أن السيدة المحجبة كانت تنتظر إليسا عند باب الممر إلى المسرح، وعند دخول إليسا حاولت المرأة التقاط صورة معها. إلا أن "ملكة الإحساس" كانت على عجلة من أمرها وسريعة الخطوات، وبدا من مقطع الفيديو أن السيدة التي صعدت معها الدرج كانت تتوسل إليها التقاط صورة وعند اقترابها منها أزاحت إليسا جسدها سريعاً إلى اليسار وسط حراسة مشددة من "البودي جارد" الذي دفع المسنة بأسلوب جاف.