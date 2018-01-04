شاهد.. رسالة أميتاب باتشان لحسن الرداد

مفاجأة سارة كانت في انتظار الفنان المصري حسن الرداد، بطلها النجم الهندي أميتاب باتشان، الذي حرص على توجيه رسالة إلى #الرداد بالتزامن مع احتفال الأخير بعيد ميلاده.

تلك الرسالة المصورة التي نشرها حسن الرداد عبر حسابه على #انستغرام، وظهر فيها نجم #بوليوود أميتاب باتشان، وهو يوجه حديثه إلى الرداد عبر مقطع فيديو ذكره فيه بلقائهما معا حينما زار أميتاب باتشان مصر.

وأعرب عن أمله في أن يجمعهما لقاء آخر مجددا من أجل الجلوس معا والحديث، كما أعرب عن أمنيته للرداد في أن يحقق الأفضل، وأن يحقق النجاح في كافة أفلامه التي يقدمها.

وبدوره، علق حسن الرداد على تلك الرسالة التي وصلته، مؤكدا أنه يتشرف بالحصول على هذه الأمنيات من أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، مشيرا إلى كونه يشعر بسعادة غامرة لتلقي دعوة إلى مومباي من واحد من أعظم الممثلين في هذه الصناعة.

وكشف الرداد عن كون إعجابه مازال يزداد بالنجم الهندي الذي ألهمه في مسيرته الفنية، معربا عن أمنيته في أن يعمل بصحبته في المستقبل القريب.

حسن الرداد تحدث من قبله عن مدى إعجابه بالنجم الهندي أميتاب باتشان، خاصة أنه السبب الرئيسي في حبه للتمثيل ورغبته بالعمل كممثل، حيث كان دائما ما يشاهد كافة أفلامه ويقوم بتقليد حركاته.

وحينما زار أميتاب باتشان مصر مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان الرداد يرغب في القدوم من طنطا لرؤيته لكن والده رفض ذلك، وهو ما تسبب في بكاء الرداد.

وحينما حل أميتاب باتشان ضيفا على مصر قبل عامين، وقتها حرص الرداد على تحقيق أمنيته بلقاء نجم بوليوود والتقط معه عددا من الصور التذكارية، كما أخبره بدوره في حياته الفنية.