أمير كرارة لسيرين عبد النور: اسمي أولا

قبل 6 سنوات كان هناك لقاء فني يجمع بين أمير كرارة وسيرين عبد النور في مسلسل #روبي، ذلك العمل الذي كانت له كواليسه الخاصة، وقيل إنه تسبب في أزمة بين #سيرين وأمير.

وفي لقاء تلفزيوني تحدث أمير كرارة مساء الجمعة عن حقيقة الأمر، مؤكداً أنه قبل دوره في مسلسل "روبي"، بسبب حاجته إلى الأموال، خاصة أنه عرض عليه بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، واستقباله مولودا ولم يكن يمتلك أموالا. لذلك قرر قبول المشاركة في المسلسل، على الرغم من كونه تفاجأ بعدها بردود أفعال الجمهور على العمل، إلا أنه نفى ما تردد على لسانه بكونه ذكر أن سيرين كانت تنفرد بمؤلفة المسلسل من أجل الحصول على مساحة أكبر.

وفيما يخص ما ذكرته سيرين عبد النور حينما تحدثت عن #المسلسل قبل سنوات، وألمحت إلى أمير كرارة، قائلة "الأستاذ اللي مش عاجبه المسلسل"، أكد كرارة أنه لم يسمع بالأمر، مشيراً إلى كون سيرين صديقته، وهو لا يجد حرجاً في الإعلان عن عدم إعجابه بعمل شارك فيه، وبالفعل هو لم يحب مسلسل "روبي".

وضرب الفنان المصري المثال بمسلسله "الطبال" الذي قدمه قبل عامين، مؤكدا أنه لا يحب المسلسل ويرى أنه أخطأ في اختياره، خاصة أن الظروف التي صاحبت تقديمه لم تكن جيدة.

وأوضح كرارة أنه تقابل مع سيرين عبد النور بعد عرض المسلسل ولم يكن هناك أي عتاب بين الثنائي، مؤكداً على كونه لا يمانع العمل معها مرة أخرى، ولكن وقتها سيشترط أن يكون اسمه هو الأول على التيتر قبل اسم سيرين.

وأشار إلى كونه حينما شارك في مسلسل "روبي" وأخبروه أن اسم سيرين عبد النور سيتصدر التيتر، لم يمانع معتبرا أن ذلك حقها، ولكن في الوقت الحالي الوضع اختلف بالنسبة إليه، وبالتالي يرى أن اسمه سيكون الأول، مع إيمانه بكون سيرين عبد النور لن توافق على هذا الأمر إذا ما عرض عليها.