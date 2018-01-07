"أوف".. سر ظهور سعد بن جدلان في ألبوم ماجد المهندس

استهل النجم #ماجد_المهندس العام (2018) بقفزة طويلة المدى عبر ألبوم " #الدنيا_دوارة"، الذي ضخ من خلاله 24 عملاً موسيقياً في جسد الأغنية العربية استحوذ الملحن سهم على 10 أغنيات منها، فيما تصدى الملحن ياسر بو علي لـ(6) أعمال، وتوزعت الأخرى بين نخبة من الملحنين والموزعين، مثل: نواف عبدالله، ومحمود خيامي، ورزام، والفنان وليد الشامي.

على صعيد الكلمات كانت المفاجأة لجمهور الأغنية والوسط الشعبي حضور الشاعر الراحل #سعد_بن_جدلان، أحد أشهر شعراء القصيدة المحكية في الخليج في أغنية حملت اسم "أوف" يقول مطلعها:

أوف .. يا كبر الأحلام اللي على بالي وشفّي

وآخ.. يا راسي من التفكير في من لا يشونه

وأوه.. يا حر انتظاري للقبول من المقفي

وآه .. يا حب عطيته لناس ما يستاهلونه

إلا أن بن جدلان الذي رحل في 26 أبريل 2016 لم يكمل القصيدة، فأكملها الشاعر سعود البابطين، ويحضر اسم الشاعر تركي آل الشيخ في 8 أغنيات، منها الأغنية التي حملت اسم الألبوم (الدنيا دوّارة) والشاعر سعود البابطين في 4 أعمال والأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل برز اسمه في أغنيتين، والشاعر قوس قدم 3 أعمال، كما تضمن الألبوم حضور الشعراء: تركي، وفهد المساعد، وفيصل السديري، والعالية، وواحد، وشافي السبيعي ومدير أعمال ماجد المهندس الشاعر فائق حسن.

ورغم مضي ساعات فقط على طرح الألبوم وتداول أغنياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن الانطباع الأول، وردة فعل الجمهور المبهجة أعطت المهندس ورفاقه مؤشرات إيجابية على نجاحه.