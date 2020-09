حفل "غولدن غلوب" يتشح بالأسود.. وهؤلاء هم الفائزون

وزعت جوائز الغولدن غلوب الـ75 في حفل ضخم في فندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، الاثنين، وتميّز الحفل بحضور جميع النجوم بالأسود رفضاً لظاهرة التحرش.

وحصل الممثل جيمس فرانكو على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي، عن أدائه في فيلم The Disaster Artist، ليتفوق بذلك على "هيو جاكمان" و"دانيال كالويا".

وفازت الأسترالية نيكول كيدمان بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، وذلك عن دورها في مسلسل" بيغ ليتيل لايز"، متفوقة على منافستيها ريس ويذرسبون وجيسيكا بيل.

أما جائزة أفضل فيلم درامي فحصدها فيلم "3 Billboards وأفضل فيلم كوميدي لـ 'Lady Bird'.

وفاز فيلم The Shape of Water بجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وفازت أغنية This Is Me بأفضل أغنية عن فيلم The Greatest Showman.