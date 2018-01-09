لبنان يكرم الأب الروحي للسينما في البلاد

تكرم بيروت الأب الروحي للسينما اللبنانية، المخرج جورج نصر، بعد 60 عاماً من عرض أول أفلامه في مهرجان من أعرق مهرجانات السينما والفن في العالم.

وتعرض أحد السينمات وسط بيروت، على مدار 10 أيام، النسخة المرممة من فيلم "إلى أين"، إضافة إلى فيلم وثائقي عن المخرج المخضرم الذي تجاوز عامه التسعين، والذي حضر بنفسه إلى هذه الفعالية.

وكان "إلى أين" أول فيلم لبناني يشارك في مهرجان كان عام 1957 وكان سبباً في تطور صناعة الأفلام اللبنانية.

يذكر أن المخرج شارك بمجموعة من الأفلام، منها "الغريب الصغير" و"المطلوب رجل واحد".