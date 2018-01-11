آلان دولون الثمانيني: سأغادر العالم دون أسف

أعلن الممثل الفرنسي الشهير، #آلان_دولون، أنه سيغادر "هذا العالم من دون أسف"، وذلك في مقابلة خاصة أجرتها معه مجلة " #باري_ماتش" بمناسبة مرور 60 عاما على دخوله عالم #التمثيل.

وفي آخر هذه المقابلة التي حملت عنوان "أنا، دولون: مقابلة عن حياته"، قال الممثل البالغ من العمر 82 عاما: "لا تهمّني الحياة كثيرا، لقد اختبرت كل شيء، ورأيت كل شيء، لكنني أكره هذه الحقبة".

وأضاف: "هناك أشخاص أكرههم. كل شيء مزيّف، لا يوحد احترام، لا يوجد التزام، لا شيء يهم غير المال، نسمع عن جرائم طول النهار.. أعرف أني سأترك هذا العالم من دون أسف".

وجاء هذا الكلام في سياق حديث الممثل عن عودته إلى الساحة الفنية، وعن المصاعب العائلية، والنساء اللواتي أحبّهن، والأصدقاء الذين فقدهم.

وقال : "لقد مات الكلّ تقريبا". وتأثر الممثل كثيرا بموت صديقته، ميراي دارك، قبل أشهر، وعاش معها في السبعينيات.

وفي عالم التمثيل، تحدّث آلان دولون عن حصول تأخير في تصوير فيلمه الجديد مع جولييت بينوش، مشيرا إلى أنه سيكون آخر أفلامه.

ويعود الفيلم الأخير الذي مثّل فيه آلان دولون إلى العام 2008، وهو "أستيريكس في الألعاب الأولمبية"، أما آخر مسرحياته فكانت "يوم عادي" (جورنيه أوردينير) بين العامين 2011 و2013.