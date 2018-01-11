أول تعليق لماجد المهندس بعد طرح ألبومه

أكد النجم #ماجد_المهندس في أول حديث له بعد إطلاق ألبومه "الدنيا دوارة 2018" لـ "العربية.نت" أنه سعيد بردة الفعل الجماهيرية حول الألبوم الذي ضم 24 أغنية.

وقال المهندس: "منذ الساعات الأولى للألبوم وآراء الجمهور كانت مبهجة لي، سعدت بأرقام المشاهدة الكبيرة التي تزيد في وقت قياسي وردود فعل الجمهور".

وأضاف: "حرصت في هذا #الألبوم على التنويع من ناحية الكلمات والألحان لإرضاء جميع الأذواق، وراعيت وجود ألوان موسيقية منوعة".

وعن تكرر الأسماء على مستوى الألحان والكلمات في أكثر من عمل علق المهندس: "جميع الأسماء لها تجربة تراكمية في الوسط الفني، وحققت نجاحات سابقة سواء معي أو مع زملائي الفنانين، وبلا شك أنه يجمعنا في هذا الألبوم تقديم مشروع فني ذي قيمة عالية ونجحنا في ذلك".

وبين المهندس أن هناك أغنيات تصل إلى القلب منذ اللحظة الأولى، وأغنيات تحتاج إلى وقت كي تصل، لافتاً إلى أن هذا النوع من الأغاني نجاحه يستمر طويلاً استناداً على تجارب سابقة.

وعن غياب الملحن أحمد الهرمي عن الألبوم رغم النجاحات التي سبق أن جمعتهما قال المهندس: "الهرمي ملحن كبير وأعتز بأعمالي معه، واللحن الأخاذ يبحث عنه أي فنان".

وعن أقرب أعمال الألبوم إلى قلبه ذكر نجم الأغنية العربية بأنه لن يقدم عملاً إلا إذا لامس إحساسه لذا كل الأعمال دون استثناء كانت قريبة إلى قلبه ومشاعره على حد وصفه.

وشدد في الوقت نفسه على أنه يحترم آراء الجمهور، ويطلع على ملاحظاتهم بحرص وحب وتقدير، كما أنها محل اعتبار لديه على حد قوله، وأضاف المهندس أن الجمهور هو رأس ماله الحقيقي طوال مشواره الفني.

وعن مرحلة ما بعد الألبوم، كشف المهندس أنه بصدد انتقاء بعض الأغنيات لتصويرها بطريقة "الفيديو كليب"، إضافة إلى حضوره في حفلات فبراير بالكويت.

وفي ختام تصريحه جدد المهندس الشكر لجميع الأسماء التي ساهمت بفكرها وحضورها في صناعة الألبوم، واصفاً إياهم برفقاء النجاح والمرحلة، متمنياً أن يكون العام 2018 سعيداً للجميع.

يذكر أن المهندس تعاون من خلال ألبوم "الدنيا دوارة" مع عدد من الأسماء البارزة على مستوى الكلمة، مثل: سعد بن جدلان، وتركي آل الشيخ، وفهد المساعد، والأمير سعود محمد العبدالله الفيصل، وتركي، وسعود البابطين، والعالية، وفيصل السديري، وواحد، وقوس، وشافي السبيعي وفائق حسن.

وعلى مستوى الألحان حضر سهم، وياسر بو علي، ونواف عبدالله ووليد الشامي ومحمود خيامي ورزام.

وقاربت أول أغنيتين طرحهما على #اليوتيوب "فهموه"، و"تسيبني وتروح" من مليوني مشاهدة إلى هذه اللحظة.