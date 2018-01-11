بعد تأهل مصر للمونديال.. نجوم الدراما يتجهون لروسيا

في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاما، كانت أنظار صناع الدراما تتجه إلى روسيا من أجل تصوير بعض الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل.

مصادفة لا تتكرر كثيرا، خاصة أن الأحداث الخاصة بتلك الأعمال هي من فرضت الذهاب إلى روسيا لتصوير تلك المشاهد الخارجية، وكان الفنان هاني سلامة أول من توجه إلى روسيا بمسلسله "فوق السحاب" الذي يكتبه حسان دهشان ويخرجه رؤوف عبد العزيز.

واستغل سلامة تواجده بروسيا من أجل تصوير عدد من مشاهد المطاردات، خاصة أنه وفقا لأحداث المسلسل يتعاون مع المافيا، لذلك وقع الاختيار على روسيا من أجل تصوير تلك المشاهد، كما أن هناك نية لدى فريق العمل من أجل تصوير مشاهد خارجية بعدد آخر من الدول.

ومن العاصمة الروسية موسكو صور هاني سلامة مقطع فيديو، من أجل الإعلان عن تدشين صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا عن روسيا "وش الخير على المنتخب".

بدورها، اختارت نيللي كريم أن تبدأ في رحلة البحث عن زوجها من روسيا، حيث انطلق تصوير مسلسل "اختفاء" الذي تقوم ببطولته هناك وسط أجواء باردة للغاية.

المسلسل الذي يتولى إخراجه أحمد مدحت تدور أحداثه حول رحلة نيللي كريم من أجل البحث عن زوجها المختفي في ظروف غامضة، ولم تفوت بطلته فرصة تواجدها بالعاصمة الروسية موسكو، وقامت بتوثيق العديد من الكواليس بالصور.

وذلك عبر حسابها على "انستغرام"، حيث نشرت صورة لها بصحبة فريق العمل خلال التصوير بالأجواء الباردة، كما عبرت عن فرحتها بالحصول على القليل من أشعة الشمس خلال يوم من أيام التصوير.

كما أجرت نيللي كريم عددا من الحوارات مع وسائل إعلام روسية خلال تواجدها لتصوير المسلسل، وهو ما نشرت صوره عبر حسابها.

كما أجرت نيللي كريم عددا من الحوارات مع وسائل إعلام روسية خلال تواجدها لتصوير المسلسل، وهو ما نشرت صوره عبر حسابها.