بلاغ ضد "طلق صناعي" بازدراء الأديان من محام لم يشاهده

أسبوع واحد مرَّ على عرض فيلم "طلق صناعي" بدور العرض المصرية، قبل أن يتعرض العمل لاتهام بازدراء الأديان وفق بلاغ تقدم به محام مصري - لم يشاهد الفيلم أصلا - إلى النائب العام.

وكشف مقدم البلاغ أن الفيلم الذي أخرجه خالد دياب، وقام ببطولته ماجد الكدواني وحورية فرغلي، حمل مشهداً يسخر من الأديان الثلاثة مجتمعة، وهو ما دفعه لتحريك البلاغ.

المشهد وقع في السفارة الأميركية داخل أحداث الفيلم، حيث كان هناك شاب مصري يرغب في الحصول على تأشيرة للدخول إلى #الولايات_المتحدة، وأكد للقنصل الأميركي أنه مسيحي، ولا يرغب في إخفاء هذا الأمر مرة أخرى.

ورغبة في فضح أمره طالبه القنصل بالدعاء لهم من أجل الخروج من محنة الاختطاف، لينطق الشاب بدعاء يدل على كذبه، وأنه اصطنع الأمر الخاص بالديانة من أجل الحصول على التأشيرة فقط.

صاحب البلاغ أكد أن هناك أكثر من 20 محاميا مسيحيا كانت لديهم الرغبة في توجيه البلاغ، وأنه أخبرهم بتضامنه معهم وتقديمه البلاغ نيابة عنهم، معتبرا أن ما جاء في المشهد لا علاقة له بالأديان، غير أنه كشف عن كونه لم يشاهد الفيلم.

من جانبه أكد مخرج الفيلم خالد دياب لـ "العربية.نت" أن المشهد الذي قدمه الممثل محمد قلبظ يحمل رسالة هامة، خاصة أن الشاب يدعي أنه مسيحي فيقوم بالدعاء بما يعلمه من الإسلام وما يعلمه من المسيحية، وهو ما يدل على أن "هناك بعض الشيوخ يدعون على المسيحيين إخوتنا في الوطن الواحد".

وهو ما جعله يوجه رسالة إلى البعض تقول "انتبهوا أيها الشيوخ"، معتبرا أن هذه رسالة إنسانية ولابد أن يكون هناك تجريم، إن حدث دعاء على شركاء الوطن.