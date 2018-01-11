فيلم يجمع السيسي وطنطاوي ومرسي في مايو القادم

"سري للغاية" هو عنوان #فيلم_مصري من المقرر عرضه في مايو القادم، ويتناول الأحداث التي مرت بها #مصر منذ ثورة يونيو /يناير في العام 2011 ، وحتى ثورة 2013.

الفيلم بطولة أحمد السقا، ومحمد رمضان، وأحمد رزق، ومحمود حميدة، وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز، وهو من تأليف وحيد حامد وإنتاج مشترك بين رجلي الأعمال أحمد أبو هشيمة وكامل أبو علي.

ويجسد دور #الرئيس_المصري عبد الفتاح السيسي في الفيلم الفنان أحمد السقا، فيما يؤدي الفنان أحمد رزق دور الرئيس المعزول محمد مرسي، والفنان نبيل الحلفاوي دور المشير محمد حسين طنطاوي، والفنان عبد العزيز مخيون يجسد دور اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري، كما يقوم الفنان خالد الصاوي بدور خيرت الشاطر نائب مرشد #جماعة_الإخوان.

وكان الفيلم يحمل اسم أيام الغضب والثورة، إلا أنه تم تغييره بعد ذلك ليصبح باسم "سري للغاية".