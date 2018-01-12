صور صادمة لميل غيبسون.. مع حبيبة تصغره بـ 35 عاماً

أثارت صور نشرت قبل يومين للممثل العالمي الشهير ميل غيبسون استغراب محبيه. فقد بدا الممثل والمخرج والمنتج البالغ من العمر 62 عاماً، والأب ل 9 أولاد، "فوضوي الشكل" وقد أرخى لحيته، وزاد بعض الكيلوغرامات.

وكان بطل "برايف هارت" برفقة حبيبته روزاليند روس التي تصغره بـ 35 عاماً، خارجاً من سوبرماركت محلي وهو يدفع عربة المشتريات، في ماليبو يوم الاثنين الماضي.

ولعل الناظر إليه للوهلة الأولى لن يتعرف على الممثل الشهير الذي سحر الملايين في العديد من أفلامه لا سيما Brave heart، وهو يتمشى بلحيته البيضاء وقميصه المفتوح جزئياً مع قبعة، وقد بدا عليه التقدم في العمر وزيادة الوزن.

يذكر أن غيبسون وروس معاً منذ 3 سنوات، وقد رزقا العام الماضي بابن أسماه لارس.

وكان ميل قال في تصريحات سابقة أواخر 2016 ، بحسب ما أوردت الديلي ميل، إن هذا الحمل هو الأول لسيدته الفاتنة، لذا سيحاول تقديم كل الدعم لها.

يشار إلى أن الممثل الأسترالي الأصل رزق بـ 7 أطفال من زوجته الأولى روبين مور، بعد زواج دام 31 عاماً، إلا أنه انتهى بالطلاق رسمياً عام 2011، على الرغم من أنهما انفصلاً عام 2006.

كما لديه ابنة تبلغ 8 سنوات، من عازفة البيانو الروسية أوكسانا غريعورييفا.

