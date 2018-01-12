"نار وغضب" ترمب يحلق منفرداً في عالم الكتب

احتل كتاب (نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض) للكاتب #مايكل_وولف، والذي يدور حول الحياة داخل #البيت_الأبيض في عهد الرئيس، #دونالد_ترمب، قائمة #أكثر_الكتب_مبيعا في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات لمواقع بيع الكتب عبر الإنترنت وسلاسل المكتبات وموزعين مستقلين في أنحاء #الولايات_المتحدة أن الكتاب باع نحو 28.500 نسخة في الأسبوع الأول من إصداره، وهو ما يتجاوز أي كتاب آخر روائي أو غير روائي.

وحصدت رواية (ذا وومن إن ذا ويندو) للكاتب، إيه.جيه فين، أعلى المبيعات في فئة الروايات المطبوعة، يعقبها أحدث روايات دان براون (أوريجين).

وحل كتاب (جدجمنت ديتوكس) للكاتبة جابرييل برنشتاين في المركز الثاني بفئة الكتب غير الروائية المطبوعة بعد كتاب وولف.