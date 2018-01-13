سرقة النسخة الوحيدة من سيناريو هذا الفيلم!

سُرقت النسخة الوحيدة من فيلم جديد للمخرج الفرنسي، كلود لولوش، الذي وجّه نداء للسارقين لإعادته إليه، بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان"، السبت.

ووقعت هذه السرقة قبل أسبوع أمام مقر شركة الإنتاج "فيلم 13"، وفقاً للصحيفة.

وكان لولوش البالغ من العمر ثمانين عاماً عائداً من إجازته، حين سرقت حقيبتان من سيارته تحتوي إحداهما على السيناريو، الذي لا يملك نسخة ثانية عنه، وهو لفيلم جديد يحمل اسم "نعم أو لا".

ولم يتسنَّ لوكالة فرانس برس الاتصال به.

وقال المخرج إنه فقد في هذه السرقة دفاتر كثيرة فيها ملاحظات له وشهادات ومشاهدات، جمعها على مدى خمسين عاماً.

وقال للصحيفة "لقد سرقوا مني الحقيبة السحرية التي رافقتني كل حياتي".

وفقد المخرج أيضا 15 ألف يورو ومفاتيحه وجواز السفر وساعة.

وهو تقدّم بشكوى إلى الشرطة، لكنه ناشد اللصوص بأن يعيدوا له نص السيناريو قائلا "يعرفون عنواني، أنتظر حصول معجزة".