عمرو دياب ينهي خلاف محمد فؤاد وتامر عبد المنعم

أخيرا أسدل الستار على الخلاف الذي وقع بين المطرب #محمد_فؤاد والفنان تامر عبد المنعم، واستمر لثمانية أشهر كاملة بسبب مسلسل "الضاهر".

حيث أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن تصالحه مع شقيقه الأكبر محمد فؤاد أمام عدد كبير من نجوم الفن، خلال إحدى المناسبات الاجتماعية.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد عبد المنعم أن الصلح تم في حفل زفاف ابنة صديقه يحيى البستاني بحضور عمرو دياب ومصطفى كامل والمنتج تامر مرسي وكذلك الفنان خالد سرحان.

ما يؤكد الأقاويل التي انتشرت قبل فترة عن أن عمرو دياب سعى لإتمام الصلح بين الثنائي، بعدما امتد الأمر إلى ساحات القضاء وسط رفض المقربين.

وعلق تامر على إتمام الصلح قائلاً "الدم عمره ما يبقى ميه.. وأخيرا أعتذر أنا تامر عبد المنعم لفؤش لأن الكبير كبير وهو الكبير وموعدنا معكم قريبا مع مسلسل الضاهر 2018".

وكانت الأزمة قد انفجرت قبل 8 أشهر، حينما حرر فؤاد محضر ضد تامر عبد المنعم بصفته منتج المسلسل بسبب تحريره شيكات بدون رصيد، فرد عليه عبد المنعم مطالباً بتسليم محمد فؤاد الشيكات لأنها ليست من حقه، خاصة وأنه لم يستكمل تصوير المسلسل الذي توقف دون إرادة الشركة المنتجة.