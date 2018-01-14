الدموع تغلب صغار "ذا فويس كيدز".. وكاظم يعاتب طفلة!

انطلقت مرحلة "المواجهة" في منافسات برنامج "ذا فويس كيدز" وسط أجواء حماسية وعاطفية، تابعها مشاهدو البرنامج الذي عرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت.

وقد ضمن 7 مشتركين الوصول إلى مرحلة العروض المباشرة، بعد تنافس صعب مع زملائهم بالفرق الثلاث، إلا أن الملفت في الحلقة الأولى من "المواجهة" كان دموع المتسابقين التي لم تتوقف.

دموع الأطفال لم تكن الخسارة سببها المباشر، فقد بكى أكثر من طفل لوداعهم زملائهم في البرنامج، وهو ما حدث في المواجهة بين آدم النجار وأبي الفارس وطه محسن بفريق #نانسي_عجرم ، إذ دخل الفائز آدم النجار في نوبة بكاء لخسارة زميليه وتوديعهما للبرنامج.

فيما غلبت الدموع عيون عدد كبير من المشتركين، من بينهم خالد الفايد بفريق تامر حسني الذي قالت نانسي إنه كان يشعر بالخوف أثناء الغناء، لذلك نسي كلمات الأغنية رغم استحواذه على اهتمام قطاع كبير من متابعي البرنامج في مرحلة "الصوت وبس"، خاصة بعد صراع المدربين الثلاثة من أجل ضمه لفرقهم، وهو ما دفعهم لمحاولة مواساته بعد خروجه من البرنامج.

المشهد المؤلم عينه تكرر مع محمد أسامة الذي غلبه البكاء إثر خسارته، وكذلك المتسابقة ليا القرص التي دعمتها عائلتها بعد خروجها من المنافسات.

فيما كان لـ #كاظم_الساهر عتاب على المتسابقة أشرقت أحمد، عند تعليقه على أدائها في المواجهة، بسبب تفضيلها لتامر حسني في مرحلة "الصوت وبس"، وهو ما دفعه للقول "كيف تختارين تامر ولا تختاريني؟!"