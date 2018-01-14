جورج كلوني يعود للتلفزيون بعد حوالي 20 عاماً من الغياب

سينتج الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني ويمثل ويشارك في إخراج مسلسل جديد بعنوان #كاتش_22 المقتبس من رواية لجوزف هيلر، ما يشكل عودة له إلى #التلفزيون بعدما غادر مسلسل "اي. آر" الشهير.

وسيقتصر #المسلسل على ست حلقات، على ما ذكرت آيمي باول، رئيسة استوديوهات "باراماونت تيليفجن" التي تنتج المسلسل مع شركة "انونيموس كونتنت".

وتجرى مفاوضات مع منصة بث تسجيلات الفيديو عبر الإنترنت "هولو"، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس"، مؤكداً معلومات نشرتها عدة وسائل إعلام أميركية.

وأوضحت باول أن الممثل البالغ 56 عاما والحائز جائزتي أوسكار سيحصل على حوالي مليون دولار عن كل حلقة.

وستكون المرة الأولى التي يؤدي فيها #جورج_كلوني دورا متواصلا في التلفزيون منذ مسلسل "اي. آر" (1994-2009) الذي حقق له شهرة كبيرة.

وكان يؤدي في المسلسل دور الطبيب "داغ" الذي استقال من مستشفى شيكاغو خلال حلقة بثت في 18 شباط/فبراير 1999 في الولايات المتحدة. وانطلق #كلوني بعد ذلك في السينما بنجاح.

وكانت له إثر ذلك مشاركات مقتضبة في المسلسل، ولا سيما العام 2009 في الموسم الـ15 والأخير.

ورواية جوزف هيلر التي سبق واقتبست إلى فيلم سينمائي أخرجه مايك نيكولز العام 1970، تدور خلال الحرب العالمية، وتتناول قصة متخيلة للكابتن يوساريان، وهو طيار أميركي يحاول الانسحاب من المعارك مدعياً أنه مجنون.