كاميرا "العربية" تلتقي كاظم الساهر وبلقيس.. فماذا قالا؟

كانت لكاميرا "العربية" الحظ في لقاء الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة الإماراتية بلقيس، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات العام الجديد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

فقد احتفلت أبوظبي بطريقتها الخاصة بقدوم العام الجديد بعدة فعاليات جماهيرية، كان من أبرزها الحفل الذي أحياه "القيصر" برفقة الفنانة بلقيس والذي حظي بحضور جماهيري مُلفت تعدى التوقعات.

الفنان كاظم الساهر أكد لكاميرا "العربية" بأنه سعيد بنجاح حفلتي أوبرا دبي، حيث كان مقرراً إقامة حفل واحد ولكن نظراً لنفاد التذاكر قررت الجهة المنظمة إقامة حفل آخر تلبية لرغبة جمهور "القيصر" الذي تفاعل معه خلال الحفلتين.

وعن مشاركته في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز The Voice Kids" للأطفال أكد الساهر أن المواهب الشابة هي من تحتاج الدعم من قبل كبار الفنانين وهو على رأسهم.

من جانبها، أكدت الفنانة الإماراتية بلقيس أنها شاركت في احتفالات ليلة رأس السنة في العاصمة الإماراتية للمرة الأولى، ومما أسعدها أنه تم اختيارها لهذا الحدث الكبير من قبل المنظمين.

وقالت إنها تعيش حالة من السعادة على الصعيد الشخصي في انتظار مولودها الأول.

وعن مشاركتها في أول حفل نسائي في السعودية مؤخراً، أكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت أكبر دليل علي نجاح الحفل وأنها متفائلة بإقامة المزيد من الحفلات الخاصة بالنساء في السعودية، كما ذكرت أن كونها أول امرأة تحي حفلاً هناك أسعدها كثيراً.