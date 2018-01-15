جومانجي" يحافظ على صدارة شباك التذاكر بأميركا

حافظ #فيلم "#جومانجي: ويلكام تو ذي جانغل"، وهو تتمة الفيلم الشهير الصادر العام 1995، على صدارة #شباك_التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، بحسب أرقام مؤقتة لشركة "اكزبيتر ريليشنز".

وخلال العطلة المطوّلة في الولايات المتحدة مع إعلان الخامس عشر من كانون الثاني/يناير يوم إجازة رسمية، تكريماً لذكرى مارتن لوثر كينغ، من المرتقب أن يحقق هذا الفيلم لجايك كاسدان من بطولة دواين "ذي روك" جونسون وكيفن هارت وجيك بلاك، إيرادات قدرها 33,4 مليون دولار.

وهو حصد في المجموع 289,5 مليون في أميركا الشمالية، في حين بلغت إيراداته على الصعيد العالمي 666 مليونا، بحسب موقع "بوكس اوفيس موجو" المتخصص في الأفلام.

وتلاه في المرتبة الثانية فيلم "ذي بوست" من إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة ميريل ستريب وتوم هانكس. وهو كان يعرض في عدد محدود من صالات السينما منذ أسبوعين قبل البدء بعرضه في كل أرجاء أميركا الشمالية. وتتوقع "اكزيبتر ريليشنز" أن تبلغ عائداته حتى الاثنين 22,32 مليون دولار.

واحتل المرتبة الثالثة الفيلم الجديد "ذي كوميوتر" الذي يروي قصة رجل (ليام نيسون) يستقل القطار كل يوم، ويشارك من دون قصده في التدبير لجريمة قتل. وتقدّر "اكزيبتر ريليشنز" إيراداته بحوالي 16 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة أحدث أفلام سلسلة "حرب النجوم" بعنوان "ستار وورز: ذي لاست جيداي" مع إيرادات مقدّرة بحوالي 14,7 مليون دولار (595 مليوناً في المجموع). وبلغت عائداته العالمية 1,6 مليار وهو بات عاشر الأفلام الأكثر درا للعائدات في تاريخ السينما.

وتشارك المرتبة الخامسة فيلمان قدرت عائداتهما بـ 14,5 مليون دولار هما "ذي غريتيست شومان"، الذي يروي قصة الساحر ب.ت. بارنوم ويؤدي دوره هيو جاكمان (97,2 مليون في المجموع) و"بادينغتون 2" تتمة مغامرات الدب الشهير.

وكانت المرتبة السابعة من نصيب "انسيدييس: ذي لاست كي" لآدم روبيتل مع عائدات مقدرة بـ 14,2 مليون دولار (50,5 مليون في المجموع).

واحتل المرتبة الثامنة الفيلم الجديد "براود ماري" مع إيرادات قدرها 12 مليون دولار، متقدما على "بيتش بيرفكت 3" ثالث أجزاء السلسلة بشأن جوقة بيلاس التي تجتمع مغنياتها في جولة مثيرة في الخارج، مع عائدات مقدرة في المرتبة التاسعة بـ 6,8 مليون دولار (96 مليونا في المجموع).

وأتى عاشرا فليم "داركست آور" الذي جنى بحسب التقديرات 5,2 مليون دولار (36,4 مليون في المجموع).