ديمة الجندي: "غرابيب سود" ترك بصمة درامية لن تُنسى

تركت الفنانة السورية ديمة الجندي بصمة مميزة بمشاركتها الأخيرة في مسلسل "غرابيب سود" على الرغم من صغر حجم الدور، إلا أنه كان محورياً ومؤثراً على سير أحداث العمل.

هذا الموسم قررت ديمة أن تأخذ استراحة من الدراما التلفزيونية وتتجه إلى الشاشة الذهبية بعدة أفلام قصيرة مأخوذة من روائع عالمية.

ديمة أرجعت سبب غيابها عن الموسم الرمضاني القادم بسبب قلة الإنتاج الدرامي هذا العام، فيما أكدت أنها توجهت هذ العام إلى الشاشة الذهبية بفيلم موسيقي قصير بعنوان "في مطعم صغير"، كما أنها تجهز لعدد كبير من الأفلام القصيرة التي ستعرض هذا العام.

وأعربت ديمة عن أمنيتها في أن تعود عجلة الإنتاج الدرامي السوري إلى سابق عهدها، لأنها تركت بصمة مؤثرة على المشاهد العربي وليس السوري فقط.

وعند سؤالها عن "السوشيال ميديا" قالت: "إن السوشيال ميديا بدأت تسحب البساط من التلفزيون وعلى المنتجين والمؤلفين أن يضعوا ذلك في عين الاعتبار لمواكبة متطلبات العصر".