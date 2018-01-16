خالد الرويشد: أرفض مقارنتي بوالدي.. وواسطته

رفض الفنان الشاب خالد الرويشد (نجل الفنان عبدالله الرويشد) المقارنة بين صوته وصوت والده، وقال في حديثه لـ"العربية.نت": "المقارنة بيني وبين الوالد أو بين صوتي وصوته غير منطقية، فهو صاحب مشوار طويل في الأغنية يزيد عن 30 عاماً وحتماً صوتي يختلف عن صوته، ولي أسلوب مختلف في الغناء عن الوالد مع العلم أنني أنتمي لنفس المدرسة"، مضيفاً أن تجربته في الغناء لا تزال حديثة حيث عمره كفنان لم يتجاوز عامين.

وبين خالد أن أحاسيسه ومشاعره ألهمته إلى أنه قد يصبح في يوم من الأيام فنانا يشار له بالبنان، وخاض قبل سنوات وتحديداً في الفترة ما بين (2008 -2009) تجارب في التلحين والتوزيع الموسيقي وهو في العشرينيات من عمره.

وذكر خالد الرويشد أن والده لم يعارض دخوله الوسط الفني أو يقف حجر عثرة في طريقه، بل قال له :" اللي تبي تسويه سويه" ووجه له عددا من النصائح على حد قوله.

"أرفض مساعدة والدي"

وأوضح في سياق حديثه أنه يرفض أي مساعدة من والده أو واسطة من أي فنان آخر تعزز من حضوره في الفترة الحالية، وقال: "أريد أن أصل إلى الناس بموهبتي وفني، لأن وصولي عبر والدي قد يكون أسرع ولكنه يسبب لي الضرر كفنان في المستقبل وأريد دعم الناس لي".

وعند سؤاله عن عدم انضمامه إلى "روتانا" بحكم علاقة والده بمسؤوليها أجاب بابتسامة: "يشرفني.. وكل شيء في وقته حلو، بالعكس أي فنان يتمنى أن يكون تحت مظلة كبيرة مثل روتانا، ولكن أعتقد أن الأمر لا يزال مبكراً بالنسبة لي".

موضحاً أنه لم يشارك في برامج المواهب الغنائية لكونها لا تخدم الفنانين الشباب بحسب وصفه، وقال: "أكثر من نموذج أراه أمامي لم تقدم له هذه البرامج شيئا يضيف له، أي نعم أنها تعطي الشهرة، ولكنها لا تنتج له أعمالاً تعزز من شهرة وحضور الفنان الشاب على المدى البعيد، لذا نجد أن الأسماء التي قدمتها هذه البرامج لا تذكر".

صعوبات مادية

واعتبر الرويشد أن الصعوبات المادية هي العائق اليوم أمام أي فنان في بداية المشوار كون الإنتاج الغنائي مكلفا مادياً ومصدر دخله الوحيد يأتي من الحفلات الخاصة، وتابع: "لدي اليوم 3 أغنيات جاهزة، وأنوي زيادة عمل أو عملين وطرحها في "ميني ألبوم" كون الألبوم الكبير مكلفا مادياً، وليست هناك شركات تتولى الإنتاج بالنسبة لي".

وبين خلال حديثه أنه يميل إلى الألوان الشعبية والكلاسيكية في غنائه ويعجبه من فناني الكويت القدامى الفنانون عبدالكريم عبدالقادر وحسين جاسم وغريد الشاطئ وشادي الخليج.

يذكر أن أول أعمال الفنان خالد الرويشد الغنائية كان عنوانه "السلام لله" من كلمات أحمد الشرقاوي وألحان علي بالخيل وطرحه عام 2015.