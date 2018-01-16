لأول مرة.. إبراهيم عيسى يشارك هنيدي بطولة مسلسله الجديد

بعيداً عن البرامج التلفزيونية والكتابات الأدبية، يظهر الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى من خلال الدراما التلفزيونية للمرة الأولى، وذلك بعد الإعلان عن مشاركته بمسلسل محمد هنيدي الجديد.

حيث أعلنت شركة العدل المنتجة لمسلسل "أرض النفاق" عن نجاحها في التعاقد مع إبراهيم عيسى، ليشارك محمد هنيدي بطولة المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل الذي يكتبه أحمد عبد الله ويتولى إخراجه سامح عبد العزيز، مأخوذ عن رواية يوسف السباعي، التي قدمها فؤاد المهندس من خلال فيلم حمل نفس الاسم عام 1968.

ويلعب إبراهيم عيسى في المسلسل نفس الدور الذي قدمه الراحل عبد الرحمن الزرقاني بائع الحبوب الخاصة بالأخلاق، فيما يقدم هنيدي شخصية "مسعود أبو السعد" الذي يعثر على متجر لبيع حبوب الأخلاق، فيحصل منه على حبوب الخير التي تتسبب في المتاعب له، وهو ما يدفعه للحصول على حبوب الصفات القبيحة.

العمل يشارك في بطولته إلى جوار محمد هنيدي كل من إبراهيم عيسى، وبوسي، ودلال عبد العزيز، ويعود به هنيدي إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب لسنوات.

وليست هذه التجربة الأولى لعيسى في مجال التمثيل، حيث ظهر من قبل في فيلم "خيانة مشروعة" للمخرج خالد يوسف.