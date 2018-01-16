ميس حمدان: لدي حنين لهذا البرنامج لأنه سبب شهرتي!

تعتبر الفنانة ميس حمدان متعددة المواهب، حيث إنها تتقن عدة لهجات عربية مكنتها من تحقيق حضور فني مميز من خلال التمثيل في المسلسلات الدرامية وتقديم البرامج التلفزيونية بالإضافة إلى الغناء، ولكن موهبة التقليد كانت هي سبب انطلاقتها وشهرتها.

وكان لميس حمدان حضور مميز في مسلسل طاقة نور برفقة الفنان المصري هاني سلامة في دراما رمضان 2017، والتي قدمت فيه شخصية صعبة ومركبة لاقت استحسان الجمهور.

هذا وأكدت ميس حمدان أن لديها شوقاً وحنيناً لبرنامج CBM الشهير الذي كان سببا في شهرتها ووصلها إلى قلوب الجمهور الذي لا يزال يتذكر الاسكتشات الشهيرة التي قلدت فيها الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة المغربية سميرة سعيد واللبنانية نانسي عجرم في "أخصمك أه".

من جهتها تمنت ميس عودة هذه النوعية من البرامج إلى الشاشة الفضية، وحثت المنتجين للاستثمار فيها، لأنها مختلفة من حيث المحتوى والمضمون الذي يطرح كوميديا سوداء هادفة، وهي عملة صعبة في زخم البرامج الحوارية التي ملأت الفضائيات.