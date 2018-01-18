باسل خياط: أجهز لعمل صعب في رمضان

يعود الفنان السوري، باسل خياط، إلى الدراما المصرية بعد أن أثبت حضوره بنجاح مسلسل "الميزان" في موسم رمضان 2016 برفقة الفنانة المصرية، غادة عادل، ومسلسل "30 يوم" الذي عرض في موسم 2017 وشارك في بطولته الفنان المصري آسر ياسين وآخرون.

وأكد خياط لـ"صباح العربية" أن الدور الذي سيقدمه في دراما رمضان هذا العام صعب ومركب، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الأدوار تستهويه لأنها تطلق العنان لقدراته الفنية. كما لفت إلى أنه سيبدأ تصوير مسلسل عربي مشترك في لبنان مطلع الشهر القادم، برفقة نجوم من دول عربية عدة.

كذلك قال إنه يخاف من خوض أي تجربة سينمائية، إن لم تكن مميزة وقوية وتترك أثراً لدي الجمهور، الأمر الذي جعله يرفض العروض التي قدمت إليه مؤخراً في انتظار النص والدور المناسبين.