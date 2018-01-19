عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

ابنة وودي ألن بالتبني تجدد اتهامها له بالتحرش

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز
المخرج السينمائي وودي ألن
رابط مختصر

كشفت ابنة المخرج السينمائي الشهير، #وودي_ألن بالتبني، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الخميس، تفاصيل ما قالت إنه #تحرش من جانب ألن بها قبل أكثر من 25 عاماً.

وقالت ديلان فارو (32 عاماً)، وهي تغالب دموعها، في أول مقابلة تلفزيونية لها، إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر.

وذكرت فارو باكية: "لقد أحببت أبي واحترمته. لقد كان يجسد نموذج البطل بالنسبة لي. هذا بالطبع لا يقلل من وطأة ما فعله، بل يجعل الخيانة والأذى أشد إيلاماً".

من جهته، نفى ألن (82 عاماً) مراراً الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 في خضم انفصاله عن صديقته القديمة الممثلة ميا فارو.

وكرر ألن نفيه للاتهام في بيان أصدره الخميس، قائلاً إن فارو تستغل فضائح التحرش التي اجتاحت هوليوود مؤخراً لتجديد اتهامها له.

كلمات دالّة

#وودي ألن, #تحرش, #نفي, #اتهام, #ابنة, #تبني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر