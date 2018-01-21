"ذا فويس كيدز".. وجع كاظم وغصة نانسي!

انتهت مرحلة "المواجهة" من برنامج "ذا فويس كيدز"، بعد معاناة شديدة عاشها المدربون الثلاثة من أجل المفاضلة بين الأصوات المميزة، واختيار أسماء معدودة للانتقال إلى العروض المباشرة.

ومساء السبت كان كاظم الساهر على موعد مع مواجهة جعلته يشعر بالوجع والحزن، وذلك حينما اختار الثلاثي زياد أمونة وتيم الحلبي ويمان قصار من أجل أن يتنافسوا معا بأغنية "خطرنا على بالك".

وبالفعل كان الثلاثي على قدر المسؤولية حيث قدموا معا أداء نال استحسان الجمهور، وهو ما جعل القيصر في موقف لا يحسد عليه، فقرر المفاضلة بين الثلاثي وفقا لمعيار آخر وهو اللون الغنائي.

وأكد أنه سيختار اللون الذي يكمل فريقه، وهو ما وجده في الطفل تيم الحلبي، وأكد كاظم للثنائي الخاسر أنه سيغني معهما لاحقا، مشيدا بموهبتهما.

"وجع وغصة"

وحينما سأله تامر حسني عن شعوره، أجاب كاظم قائلا "يعني وجع بصراحه، يعني وجع هنا غصة عندي لأن يمان من أحلى الأصوات وزياد من أحلى الأصوات، بس لون تيم ما عندي في الفريق، ما عندي أنا بالفريق".

القيصر تنفس الصعداء بعد انتهاء مهمته، وانتقلت المهمة الصعبة إلى نانسي عجرم التي كانت على موعد مع مواجهة صعبة في نهاية الحلقة، بعدما وضعت التوأم عابد وخالد المرعي في مواجهة واحدة بصحبة كمي غرز الدين.

وقدم الثلاثي موال "قاضي الغرام" بشكل رائع، فوجدت نانسي نفسها في موقف صعب، خاصة مع تواجد توأم في المنافسة، ما جعلها تنظر إليهما وتعتبر نفسها أماً لهما وتفرق أخا عن أخيه.

واختارت نانسي عابد المرعي، لكنها لاحظت تساقط دموع كمي غرز الدين، فأسرعت إليه على المسرح لتخفف من حزنه، وتؤكد له امتلاكه موهبة مميزة وعليه أن يفخر بنفسه ويسعد لأصدقائه.