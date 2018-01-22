بالفيديو.. لماذا دعم توم هانكس هذا المغني المتوفى؟

في فيديو قصير وجه الممثل الأميركي الشهير، توم هانكس، رسالة مقتضبة إلى كل محبيه، داعياً إياهم إلى دعم أغنية " the Promise" للمغني كريس كورنيل.

وقال بطل "ذي تورمينال": "صديقنا توم قام سابقاً بكل الإجراءات والخطوات اللازمة في أغنيته الجديدة "ذي بروميس" من أجل دعم اللاجئين والأطفال، فهيا لمساعدته."

يذكر أن مغني الروك الأميركي الشهير، كريس كورنيل Chris Cornell كان فارق الحياة في 16 مايو، في مدينة ديترويت التابعة لولاية ميشيغان الأميركية عن عمر ناهز الـ52 عاماً، إلا أن أرملته فيكي التي تتولى حساباته على تويتر على ما يبدو شاركت الفيديو المذكور، بهدف الترويج للأغنية التي يعود ريعها إلى اللاجئين.

وتوفي كريس الذي اشتهر بقيادة فريق Soundgarden وفاز باثنتين من جوائز غرامي عام 1994 مع فريقه، بعد ساعات فقط من تقديم حفل مميز في سياتل، وبفارق 8 ساعات مع آخر تغريدة له على صفحته الخاصة في تويتر.

“Let’s all help Chris make that happen.”

Tom Hanks helps #KeepThePromise pic.twitter.com/21bBvycihv — Chris Cornell (@chriscornell) January 21, 2018



