الموت يغيّب أبومسامح.. الفنان السعودي محمد المفرح

توفي الفنان القدير، محمد المفرح، ‫صاحب شخصية "أبو مسامح"، بعد أن كان يرقد على سرير الشفاء، إثر ألم حاد مفاجئ في الكبد والرئة.

وعرف أبو مسامح بشخصيته القريبة من قلوب السعوديين، نظراً لأنه كان يتقمص شخصية رجل مسن يدعى أبو مسامح وعرف بتقديمه عدداً من الأعمال شارك بها.

كانت بدايته في الإذاعة عام 1964، وعند انطلاق البث التجريبي للتلفزيون السعودي عام 1965 قدم العديد من الأعمال، وحصل على دبلوم من "المعهد العالي للفنون المسرحية" عام 1968 في مصر، وكان يعمل في نفس الوقت موظفاً بوزارة الصحة.

وقدم استقالته من الوزارة عام 1975 ليحترف التمثيل بعدها. ومن أهم أعماله (ألم وحرمان، الغربال، أيام وليال، الشبح) وهو صاحب تاريخ طويل في الدراما المحلية وقد ظهر في فترة لم يكن قد انتشر فيها جهاز التلفزيون في المنازل.

وشارك أبو مسامح منذ العام 1385هـ بما يزيد عن 17 مسلسلاً تلفزيونياً من إنتاجه وبطولته، ويعد أبو مسامح من الرعيل الأول الذين دخلوا مجال التمثيل والإنتاج التلفزيوني. وكانت البداية عام 1385هـ وهي تجارب للتلفزيون قبل انطلاق البث وكانت البداية عبر الإذاعة عام 1384هـ ومن تلك السنوات قدم العديد من الشخصيات المختلفة، وفي عمل واحد أحياناً وتفرغ للفن عام 1395هـ.