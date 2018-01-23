في منتدى دافوس.. جوائز لكيت بلانشيت وشاروخان

حصل كل من نجمة #السينما، #كيت_بلانشيت، والمغني وكاتب الأغاني، #إلتون_جون، ونجم بوليوود، #شاروخان، على جوائز في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الاثنين، لدورهم في إثارة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان.



وحصلت بلانشيت، وهي أسترالية، على جائزة الكريستال لنشاطها لمساعدة النازحين عن ديارهم. كما حصل جون على جائزة لدوره في العمل الخيري مع مؤسسة معنية بمرضي الإيدز، فيما حصل الهندي خان على جائزة عرفانا بدوره في الدفاع عن حقوق الأطفال والنساء في الهند.



ويمنح المنتدى الاقتصادي العالمي جائزة الكريستال لفنانين أحدثوا تغيراً إيجابياً في مجتمع ما.



كذلك قدمت الجوائز في مراسم بقرية دافوس في جبال الألب بسويسرا، حيث بدأ بعض من كبار صناع السياسة والمدراء التنفيذيين في العالم اجتماعهم السنوي.



وعينت بلانشيت، التي فازت بجائزتي أوسكار، سفيرة للنوايا الحسنة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أيار/مايو 2016. وسافرت الممثلة في إطار دورها إلى لبنان والأردن لمقابلة لاجئين أجبرتهم الحرب في سوريا على النزوح من ديارهم.



كما حذرت من العواقب إذا لم يُبذل المزيد لمساعدة الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، قائلة: "لا تشكل الأجيال الضائعة من الأطفال الذين لم ينالوا تعليماً والمحرومين والمشردين خسارة كبيرة لمستقبل الأمن والرخاء العالميين المحتمل وحسب وإنما يشكلون أيضاً تهديداً لهذا المستقبل".



وفر أكثر من مليون شخص من مناطق في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية.