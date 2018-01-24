شاهد أعضاء فرقة اكسو الكورية بدبي يتحدثون العربية

أجرت العربية لقاء مع #فرقة_اكسو_الكورية في #دبي أثناء تواجدهم لحدث إطلاق أغنيتهم Power "القوة" رسيما كأول أغنية بوب كورية تضاف إلى قائمة الأغاني التي ترقص على إيقاعاتها #نافورة_دبي.

وأعرب أعضاء الفرقة للزميلة أشواق العتولي عن سعادتهم وفرحهم بالترحيب الحار الذي حظوا به في أول زيارة لهم لدبي من قبل معجبيهم.

وفي لقاء طبعته العفوية والروح الشبابية، تحدث أعضاء الفرقة عن زيارتهم الأولى إلى دبي، وعن اختيار أغنيتهم ضمن باقة أغاني نافورة دبي، وكذا عن معجبيهم من العرب، كما تخلل اللقاء ترديد أعضاء الفرقة لبعض الكلمات العربية وأسماء بعض الأكلات الشعبية، ويمكنكم مشاهدة تفاصيل أخرى عن هذا اللقاء في الفيديو المرفق.

يذكر أن نافورة دبي التي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم، قد أضافت إلى قائمة أغانيها أغنية البوب الكورية "القوة" من أداء فرقة الشباب "إكسو" الشهيرة عالمياً، حيث بدأت النافورة بالرقص على أنغام هذه الأغنية اعتباراً من 16 يناير الماضي.