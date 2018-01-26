الفنانة عايدة رياض تكشف عن إصابتها بمرض خطير

بعد 3 سنوات كاملة، قررت الفنانة عايدة رياض أن تكشف للجمهور عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها وتسببت في اختفائها عن الساحة الفنية.

حيث أكدت الفنانة المصرية في لقاء تلفزيوني أنها لم تختفِ عن الساحة الفنية سوى في عام 2015، وذلك دون تعمد منها وإنما بسبب المرض، بعدما اكتشفت أنها تعاني من مرض خطير يستدعي التزامها ببرنامج علاجي خاص، ولكنها رغم ذلك شاركت في مسلسل واحد طوال هذا العام، حينما ظهرت بصحبة مي عز الدين وبوسي في مسلسل "حالة عشق".

وأوضحت عايدة رياض أنها كانت تشعر بالرعب والقلق بعدما علمت بما تعانيه، وقررت الاعتذار عن الأعمال التي تقدم لها، ولكن الطبيب نصحها بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل، لأن هذا الأمر سيكون مفيدا لحالتها الصحية.

وطالبها الطبيب المعالج أن تحضر إليه ثلاثة أيام كل 20 يوما من أجل الحصول على جرعة الكيمياوي الخاصة بالعلاج، وأن تعود للعمل بعدها.

ذلك الأمر الذي دفعها للموافقة على المشاركة بمسلسل "حالة عشق"، وكانت تتكتم على خبر مرضها، ولم تخبر سوى الفنانة بوسي ومخرج العمل من أجل وضع الأمر في الاعتبار ومراعاة المواعيد الخاصة بالحصول على الدواء.

وأكدت عايدة رياض أن الفنانة بوسي كانت تقف إلى جوارها وتدعمها، كما كانت تحضر إليها طعاما مناسبا لحالتها الصحية طوال الفترة الخاصة بالتصوير وذلك على الرغم من انشغالها بمرض نور الشريف في ذلك التوقيت.