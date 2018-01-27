ماجد المهندس: الكويت قطعة مني وعشقي لها أبدي

أكد الفنان #ماجد_المهندس اعتزازه بالغناء في الكويت، وقال: "الكويت الحبيبة قطعة مني وعشقي لها أبدي"، وفي رسالته للجمهور عبر حسابه الرسمي في #تويتر أضاف: "جمهوري الحبيب أكن كل احترام وتقدير للكويت أميراً وحكومة وشعباً، وكلي شوق للقياكم بفبراير الكويت 9/2/2018".

الكويت الحبيبة قطعة مني وعشقي لها أبدي، جمهوري الحبيب أكن كل أحترام وتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا وكلي شوق للقياكم بفبراير الكويت 9/2/2018#الكويت_السعودية_مصير_واحد #ماجد_المهندس https://t.co/4D9Mwm7l5r @RotanaMusic @majidalmohandis pic.twitter.com/M511DPUDAJ — ماجد المهندس (@majidalmohandis) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

إلى ذلك، لم يعلن الفنانون السعوديون انسحابهم من المهرجانات الفنية بالكويت مثلما يشاع، كما نسفت "روتانا" الأكاذيب التي روجت لها حسابات إلكترونية في الأيام القريبة الماضية، وقالت: "لم نتلق أي قرار رسمي من دولة الكويت بشأن منع الفنانين السعوديين رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وماجد المهندس من المشاركة بأي حفلات عامة أو خاصة في دولة الكويت".

وأضافت: "الفنانون المذكورون يكنون كل محبة واحترام للكويت أميراً وحكومة وشعباً، والفن رسالة سامية تجمع الشعوب ولا تفرقهم، وحفظ الله حكامنا وشعوبنا، وأنعم علينا مزيداً من الأمن والاستقرار والمحبة".

هذا وتعتبر الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجوم الأغنية السعودية سبباً في نجاح وإثراء المهرجانات في المنطقة وزيادة رصيدها الجماهيري والإعلامي، وسبق للفنانين السعوديين أن قدموا حفلات لا تنسى حققت أصداء إيجابية واسعة.