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مايا يوسف تستلهم موسيقاها من مآسي بلدها سوريا

المصدر: باريس - سعد المسعودي
مايا يوسف
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بأنغام شامية ومعزوفات من التراث العربي القديم، أبهرت #عازفة_القانون_السورية_مايا_يوسف، الجمهور الفرنسي والعربي الذي جاء متعطشا لسماع موسيقى وسحر الشرق بعيدا عن أخبار الحروب.

قدمت مايا يوسف موسيقى ألبومها الأول "أحلام سورية " موسيقى حالمة من وحي أحلامها بالحرب والقنابل، ولذلك قررت أن تملأ الدنيا #موسيقى وسلاما.

وبتنوع أدائي في الصوت وبتقنيات العزف، نقلتنا معه مايا يوسف إلى أساطير تموز وعشتار وحكايات الترحال المستمر من الوطن نحو المجهول ومعزوفات تحمل #الوجع_السوري والهجرة إلى المجهول.

"القنابل تتحوّل إلى ورود" مقطوعة موسيقية صعبة ومؤثرة وهي حلم من مجموعة أحلام رسمتها بالأنغام عازفة القانون مايا يوسف، وهو قرارها بأن تملأ الدنيا موسيقى وورودا.

كلمات دالّة

#عازفة القانون السورية مايا يوسف, #موسيقى, #الوجع السوري

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