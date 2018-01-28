مايا يوسف تستلهم موسيقاها من مآسي بلدها سوريا

بأنغام شامية ومعزوفات من التراث العربي القديم، أبهرت #عازفة_القانون_السورية_مايا_يوسف، الجمهور الفرنسي والعربي الذي جاء متعطشا لسماع موسيقى وسحر الشرق بعيدا عن أخبار الحروب.

قدمت مايا يوسف موسيقى ألبومها الأول "أحلام سورية " موسيقى حالمة من وحي أحلامها بالحرب والقنابل، ولذلك قررت أن تملأ الدنيا #موسيقى وسلاما.

وبتنوع أدائي في الصوت وبتقنيات العزف، نقلتنا معه مايا يوسف إلى أساطير تموز وعشتار وحكايات الترحال المستمر من الوطن نحو المجهول ومعزوفات تحمل #الوجع_السوري والهجرة إلى المجهول.

"القنابل تتحوّل إلى ورود" مقطوعة موسيقية صعبة ومؤثرة وهي حلم من مجموعة أحلام رسمتها بالأنغام عازفة القانون مايا يوسف، وهو قرارها بأن تملأ الدنيا موسيقى وورودا.