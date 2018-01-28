هكذا ورطت غادة عبد الرازق شيرين في شائعة زواجها

تصرف غريب قامت به الفنانة غادة عبد الرازق تجاه زميلتها شيرين عبد الوهاب، تسبب في وضع الأخيرة بموقف لا تحسد عليه أمام الجمهور.

تلك القصة التي بدأت بعد ساعات من خروج الشائعات الخاصة بزواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب، الأمر الذي نفاه الأخير وأكد لـ"العربية.نت" عدم صحته.

وبعدما تناقل الجميع خبر النفي والتأكيد على أن الثنائي يرتبط معا بعلاقة صداقة بعيدة عن الزواج، جاءت غادة عبدالرازق لتثير التساؤلات مرة أخرى.

حينما اختارت أن تبارك لشيرين على الزواج من خلال تعليق على موقع "انستغرام"، حيث نشرت شيرين صورة لها من برنامج "شيري ستوديو" لتسترجع ذكرياتها.

فما كان من غادة عبد الرازق إلا أن علقت على الصورة قائلة "مبروك على الجواز حبيبتي ربنا يوفقك"، ذلك التعليق الذي تسبب في بلبلة كبيرة وحيرة أصابت الجمهور الذي عاد ليعتقد بأن زواج شيرين من حسام حبيب لم يكن شائعة.

وأمام التساؤلات الخاصة بالجمهور، حذفت غادة عبد الرازق تعليقها دون أن توضح السبب فيما جرى، وهل كانت تهنئ شيرين بناء على ما نشر في وسائل الإعلام عن الزواج أم أنها كانت تمتلك المعلومة.

غضب كبير أصاب الجمهور بسبب تعليق غادة عبد الرازق، حتى إن البعض ذكر بكونها تتعمد إثارة البلبلة، خاصة أنها تستطيع تهنئة شيرين من خلال الهاتف دون اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي.