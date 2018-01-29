الفنان عبدالمحسن النمر يظهر "عقده النفسية" في عطر الروح

كشف الممثل #عبدالمحسن_النمر أنه يصور مسلسلاً خليجياً للدراما الرمضانية للعام 2018.

وقال في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن بين يديه العديد من النصوص ليختار من ضمنها.

تحدث النمر عن مسلسل خليجي لشهر #رمضان المقبل يصوره حالياً في #الكويت بعنوان "عطر الروح" للمؤلف علاء حمزة بمشاركة الممثلة هدى حسين، ويجسد في هذا المسلسل صورة شخص يعاني من العقد النفسية ويميل إلى الشر وهي شخصية مركبة. سيشارك أيضاً في عمل درامي ثانٍ بعنوان "لا موسيقى في الأحمدي" وهو ذات مضمون تراثي وسيكون عملاً خليجياً مشتركاً ويصور في الكويت أيضاً.

اعتبر أن ما ينقص الدراما الخليجية اليوم هم "كُتّاب وتقنيو السيناريو" وليس المؤلفين أبداً لأن هناك نخبة من المؤلفين وروايات ذات قيمة فكرية وأدبية.

قال إنه ليس راضياً تماماً عن #الدراما_الخليجية ولو أنها تشهد انتشاراً واسعاً ومتابعة كبيرة في الوطن العربي وبات لها جمهور واسع.

وأضاف بأنه لا يتابع الدراما التركية عكس الدراما المصرية التي تربى عليها، أما عن #الدراما_السورية فقال إنها تأثرت سلباً بسبب ظروف الحرب القاسية في سوريا وتداعياتها السيئة والتي أرخت بظلالها على الدراما السورية بشكل كبير وواضح، أما الدراما اللبنانية فيرى أنها كانت في أوجها في فترة السبعينيات وكان يتابع من ضمنها مسلسلات ك"عازف الليل"، و"ألو حياتي" لكل من الممثل عبد المجيد مجذوب والممثلة الراحلة هند أبي اللمع لكنه يرى اليوم أن هناك تقصيراً في هذه الدراما من قبل المنتج اللبناني نفسه.

تطرق النمر أيضا إلى تجربته في السينما قائلاً إن في رصيده عدة أفلام منها فيلمه الأول "ظلال الصمت" للمخرج عبدالله المحيسن والفيلم الإماراتي "عقاب" والفيلم الخليجي المشترك "الدائرة".

تحدث عن وجود صناعة سينما في السعودية وقال "يشهد بلدنا اهتماماً رسمياً منذ فترة بدور السينما والتي ستفتح أبوابها قريباً لعرض أهم الأفلام"، وهناك برأيه حركة نشطة من قبل الحكومة ويوجد لديها توجه عام لترسيخ السينما حالياً في السعودية وسيتمخض عن ذلك فتح دور العرض.

تحدث أيضا عن الفن والفنانين فقال إنه تربى على أغاني السيدة فيروز ومسرح الرحابنة وهو متعلق بالموسيقى اللبنانية، كما أن فيروز موجودة في كل صباحاته وهي تشكل حالة خاصة في الفن... يستمع أيضاً لكل من عبد المجيد عبدالله، كاظم الساهر وراشد الماجد.