حكيم: أغاني "المهرجانات" لا تمت بصلة للأغنية الشعبية

أطل الفنان المصري حكيم على جمهوره في حفل غنائي في دبي نهاية الأسبوع الماضي، قدم من خلالة أشهر أغانيه، وحظي بتفاعل الجمهورالغفير الذي كان حاضراً لمتابعته.

يعود حكيم هذا العام بأغنية منفردة تحمل عنوان "على وضعك"، بحسب ما صرح لـ"العربية"، فيما يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الذي سيرى النور قريباً ويعيد التعاون بينه وبين الفنان حمدي الشاعري بعد انقطاع دام عقداً من الزمن.

كما أكد حكيم أن الشاعري كان له الفضل في تقديمه إلى الجماهير أوائل التسعينيات في أول ألبوم له "نظرة"، وأنه متفائل خيراً أن يعيد تعاونه مع الشاعري أمجاد الماضي ونجاحاته.

وعن التمثيل، قال حكيم إن تركيزه منصب على الغناء رغم العروض التي حصل عليها مؤخراً ورفض آخرها لتقديم مسلسل درامي في رمضان، معللاً سبب رفضه بتأهل منتخب بلاده مصر إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، وأن المعلنين سيضخون أغلب ميزانياتهم الإعلانية لمؤازرة منتخب مصر في كأس العالم الذي ينطلق في روسيا منتصف العام الحالي.

وعن سؤاله عن أزمة الأغنية الشعبية التي تمر بها مصر، أوضح حكيم أن هناك لبسا بين الأغنية الشعبية وأغاني المهرجانات المنتشرة حالياً في مصر، والتي لا تمت للأغنية الشعبية بصله لا من قريب ولا من بعيد.