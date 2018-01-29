هكذا يبدو الشاب في الـ56 من عمره بكل حيويته ونشاطه

من جديد، عاد عمرو دياب لمشاركة جمهوره بفيديو له من داخل صالة الألعاب الرياضية، بعد فترة انشغل فيها بإحياء الحفلات الخاصة بألبومه الذي أطلقه قبل فترة.

وكما هي العادة، استطاع الفيديو الخاص بدياب أن يلفت أنظار الجميع بشدة، بسبب ما يقوم به صاحب الـ56 عاماً من تمارين ربما يعجز الشباب عن القيام بها.

واكتفى دياب بنشر الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يعلق عليه، ليترك المهمة للآلاف من محبيه الذين تفاعلوا مع ما يقوم به، حيث رأى البعض أن مطربهم المفضل يظهر بشكل مختلف بعدما وصل إلى وزن مثالي، كما كان الهضبة حريصاً على أن يظهر عضلاته من خلال الفيديو.

ولم يتمالك الإعلامي المصري عمرو أديب نفسه أمام مقطع الفيديو، وذلك بعدما عرضه في برنامجه وتحدث عن كونه حاول بعد استيقاظه من نومه أن يؤدي بعض حركات دياب، إلا أنه فشل وأصيب في وجهه.

وتحدث أديب عن كونه في سن تقارب سن عمرو دياب، لكنه يحتاج إلى أربعة أشخاص من أجل إيقاظه من نومه، بينما قرر دياب أن يبدأ حياته من جديد بعد الخمسين.

من جانبها، نشرت أصالة الفيديو الخاص بعمرو دياب من خلال حسابها على "إنستغرام" واكتفت بالتعليق قائلة: "صباح عمرو دياب"، فيما علقت الفنانة بشرى على الفيديو: "ربنا يديله الصحة. الجلوس على القمة أكثر من 30 سنه مش ببلاش.. التزام وتركيز وجهد ومثابرة هي دي الرياضة وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان".