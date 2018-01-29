مفاجأة.. أحلام إلى "ذا فويس" من جديد

أعلنت مجموعة قنوات MBC عن انطلاق الجزء الرابع من برنامج اكتشاف النجوم "ذا فويس" في العاشر من شباط/فبراير المقبل عبر شاشتي MBC1 و MBC مصر.

إلا أن المفاجأة التي كان الجمهور على موعد معها، هي الإعلان عن تواجد الفنانة الإماراتية أحلام ضمن لجنة تحكيم البرنامج، بعدما أعلن من قبل عن استبدالها بالفنانة نوال الكويتية.

وجاءت تغريدة مجموعة MBC عبر الحساب الرسمي على "تويتر" لتؤكد أن عاصي الحلاني وأحلام ومحمد حماقي وإليسا هم من سيتولون مهمة تدريب الأصوات في الموسم الجديد من البرنامج.

تغريدة MBC شهدت تفاعلاً كبيراً من جمهور أحلام، الذين وجهوا إلى نجمتهم التهنئة لعودتها إلى البرنامج من جديد.