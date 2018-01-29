هكذا يعود السدحان والفرج إلى التلفزيون السعودي في رمضان

أبرمت #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون السعودية، اتفاقاً مع "مؤسسة فن" المحلية لإنتاج 30 حلقة من مسلسل كوميدي اجتماعي بعنوان "بدون فلتر"، يعود من خلاله نجوم #الدراما، وعلى رأسهم الفنان عبد الله السدحان، إلى الشاشة الصغيرة.

مسلسل #بدون_فلتر من بطولة عبد الله #السدحان وسعد الفرج، وبمشاركة الفنانين محمد الطويان وسعد خضر وعلي إبراهيم ويوسف الجراح وإبراهيم الحساوي، إلى جانب حسن البلام وأحمد العونان وفاطمة الحوسني ونيرمين محسن وأميرة محمد وليلى سلمان.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان القادم، ويناقش العمل عدداً من القضايا الاجتماعية بقالب كوميدي لاذع.

والمسلسل من تأليف وإخراج مجموعة من الكتاب والمخرجين الشباب، الذين سبق لهم المشاركة خلال السنوات الماضية في تجربة صناعة أفلام سينمائية، ومنهم في الإخراج عبدالعزيز الشلاحي وهناء العمير وهند الفهاد وعبدالرحمن عايل، ومن الكتاب كل من مفرج المجفل وعباد الله المقرن وعنبر الدوسري ومحمد بحر.